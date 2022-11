Serie A: vince il Napoli, Spezia-Udinese 1-1. Ora Cremonese-Milan

Nella 14esima giornata di campionato i partenopei guadagnano altri tre punti contro l'Empoli grazie ai gol di Lozano e Zielinski. Finisce in parità la partita al Picco: segna Reca e risponde Lovric. Rossoneri in trasferta contro la squadra di Alvini

Ammoniti: Arslan, Bourabia, Kiwior, Success, Nuytinck e S.Bastoni per gioco falloso

La cronaca di Spezia-Udinese

Al Picco prima chance per Nzola in contropiede, Silvestri gli nega il gol con una gran parata. Poi Success segna, ma il Var annulla per fuorigioco. Poco dopo la mezz'ora la sblocca Reca su assist di Ampadu, che poi prende anche una traversa. Prima dell'intervallo l'Udinese trova il pareggio con Lovric. Nella ripresa ci provano Ampadu e Nzola, al 93' Walace prende una traversa: il risultato non cambia e la partita finisce con il pareggio. Per entrambe le squadre sfuma ancora la vittoria: lo Spezia interrompe la striscia di 3 sconfitte consecutive, ma non vince da 7 giornate, l’Udinese (terzo pari di fila) aggancia momentaneamente l’Inter ma è alla sesta gara di fila senza successi.

Il tabellino di Spezia-Udinese 1-1

Gol: 33' Reca (S), 43' Lovric (U)

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Ampadu, Kiwior (11' st Caldara), Nikolaou; Holm, Bourabia (1' st Amian), Ekdal (11' st S.Bastoni), Agudelo, Reca (30' st Ellertsson); Verde (24' st Maldini), Nzola. All.: Gotti

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Nuytinck (34' st Samardzic); Pereyra, Lovric (15' st Jajalo), Walace, Arslan (1' st Ehizibue), Ebosse; Success (40' st Nestorovski), Deulofeu (15' st Beto). All.: Sottil

Ammoniti: Arslan, Bourabia, Kiwior, Success, Nuytinck e S.Bastoni per gioco falloso