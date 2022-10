Serie A, Verona-Roma 1-3. Ora in campo Monza-Bologna

La 12esima giornata del campionato di Serie A si chiude con due posticipi del lunedì. La Roma ha vinto 3-1 in trasferta a Verona. Al Bentegodi i giallorossi trionfano in rimonta e volano al quarto posto in classifica. A seguire, alle 20.45, in campo Monza-Bologna (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Questo turno si era aperto sabato con le vittorie di Napoli, Juventus e Inter. Ieri si sono giocate altre 5 partite: Empoli-Atalanta si è concluso con la vittoria della Dea per 2-0. La Fiorentina ha battuto lo Spezia per 2-1, mentre Cremonese-Udinese è finita sullo 0-0. La sfida tra Lazio-Salernitana si è conclusa 1-3. Mentre Torino-Milan è finita 2-1 per i granata.