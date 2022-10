Serie A, Napoli show contro il Sassuolo: 4-0 e tripletta di Osimhen

Al Maradona gli azzurri trovano la tredicesima vittoria di fila (l’ottava in A) e confermano il primo posto in classifica. A segno Osimhen, che firma una tripletta, e Kvaratskhelia. La 12esima giornata di campionato prosegue con Lecce-Juventus alle 18 e Inter-Sampdoria alle 20.45 (in diretta su Sky)

Sono tre le partite che aprono la 12esima giornata di Serie A in questo sabato di campionato ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Nel match delle 15 il Napoli batte il Sassuolo 4-0 e si conferma in testa alla classifica: tripletta di Osimhen e rete di Kvaratskhelia. Alle 18 c’è Lecce-Juventus. Alle 20.45 chiude Inter-Sampdoria (in diretta su Sky).

La cronaca di Napoli Sassuolo

vedi anche

Napoli-Rangers 3-0: gli highlights della partita di Champions

Show del Napoli contro il Sassuolo: al Maradona finisce 4-0. Per questa sfida Spalletti sceglie in avanti il tridente formato da Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Dionisi risponde con Ceide, Pinamonti e Laurientè. Passano 4 minuti e gli azzurri si portano in vantaggio: cross di Di Lorenzo, Kvaratskhelia prolunga di testa, Osimhen batte Consigli e firma l’1-0. Al 7’ traversa di Mario Rui. Al 19’ il raddoppio del Napoli: Kvaratskhelia mette al centro un cross basso e teso, a spedire la palla in rete ci pensa ancora una volta Osimhen. Dopo due assist, al 35’ Kvara trova anche il gol: riceve da Mario Rui, batte Consigli nell'uno contro uno, segna con un destro sul primo palo. Il primo tempo finisce 3-0 per i padroni di casa, con il Sassuolo che si rende pericoloso in un paio di occasioni ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa arriva il 4-0 del Napoli: al 77’ ci pensa a Osimhen, che fa tripletta e si porta a casa il pallone. All’84’ il Sassuolo rimane in dieci per il secondo giallo a Laurientè. Dopo tre minuti di recupero finisce così: il Napoli trova la sua tredicesima vittoria di fila (l’ottava in A) e conferma il primo posto in classifica.

Il tabellino di Napoli Sassuolo 4-0

3' pt, 19' pt, 32' st Osimhen; 36' Kvaratskelia



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (33' st Zanoli), Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (11' st Ndombelè), Lobotka (33' st Demme), Zielinski (11' st Elmas); Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia (26' st Raspadori). All.: Spalletti



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi (41' st Harroui), Lopez (33' st Obiang), Thorstvedt (19' st Henrique); Ceide (1' st Traorè), Pinamonti (19' st Alvarez), Laurientè. All.: Dionisi



Ammoniti: Lopez per gioco scorretto

Espulsi: Laurientè (38' st) per doppia ammonizione.