Juve, Di Maria: “Vorrei terminare la carriera con il Rosario Central"

Un video di qualche tempo fa che però ha infastidito i tifosi della Juventus, specie perché pubblicato dalla federazione sudamericana (Conmebol) ieri sera sui propri canali social. Riguarda l’esterno argentino attualmente in forza al club bianconero, Angel Di Maria, ed è stato proposto a pochi minuti dalla cocente amarezza Champions per i bianconeri, ufficialmente eliminati dalla massima competizione per club in Europa.

Gli inizi di carriera nel Rosario Central

In particolare, infatti, l'asso argentino che in questa prima parte di stagione ha disputato solamente 7 partite tra campionato e coppe europee con la casacca della Vecchia Signora, ha dichiarato di voler terminare la propria carriera da giocatore dove l’ha cominciata, tornando in patria al Rosario Central. Di Maria, 34 anni, era arrivato a Rosario all'età di quattro anni, trascorrendo i successivi 15 anni con lo stesso club prima che una prestazione da protagonista nella Coppa del Mondo Under 20 stuzzicasse l’interesse del Benfica. Il suo trasferimento al club portoghese, proprio lo stesso che ieri ha decretato la fine delle speranze europee per la squadra di Allegri, è stato l'inizio di una proficua carriera europea, con “El Fideo” che ha continuato a giocare per Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain, proprio prima di approdare alla Juventus.

L’intervista con Lavezzi

Nonostante i numerosi successi nei vari campionati europei in cui ha militato, Di Maria aveva parlato della sua voglia di tornare alle proprie radici in un'intervista all'ex giocatore Ezequiel Lavezzi. “Vorrei tornare a Rosario. So che è difficile, ma è come dico sempre: il sogno di tutti quelli in Argentina è venire a giocare in Europa, il mio è tornare un giorno a vestire la maglia del Rosario Central. È la realtà, l'ho sempre detto. Se ne avrò la possibilità, mi piacerebbe”. Da qui il disappunto social di molti tifosi bianconeri, ancora rammaricati per la debacle in Champions League.