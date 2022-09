Estorsione a Pogba, fermato il fratello Mathias con altre tre persone

Mathias Pogba, il fratello maggiore di Paul Pogba, e tre altri individui sono stati posti in stato di fermo in Francia nel quadro dell'inchiesta sulle estorsioni denunciate dal calciatore della Juve: è quanto riferiscono fonti vicine all'inchiesta citate dalla stampa francese.

Mathias Pogba si è presentato spontaneamente, "a inizio pomeriggio, presso i servizi d'inchiesta ed è stato posto in stato di fermo" dalle autorità francesi, precisano le fonti. Sui quattro sospetti interrogati dagli inquirenti, uno era stato posto in stato di fermo ieri e altri tre oggi, ha precisato la fonte giudiziaria, confermando informazioni del quotidiano Le Monde. Paul Pogba aveva sostenuto di essere vittima di un ricatto multimilionario da parte di malavitosi legati a suo fratello. Le accuse sono arrivate dopo che il fratello aveva pubblicato online un video - in quattro pingue (francese, italiano, inglese e spagnolo) - promettendo "grandi rivelazioni" sul calciatore francese.

La denuncia della stella juventina lo scorso il 16 luglio

In una denuncia depositata il 16 luglio presso la Procura di Torino, Paul ha denunciato tentativi di estorsione tra marzo e luglio 2022 per diversi milioni di euro. Tale denuncia ha portato all'apertura di un'indagine preliminare da parte della Procura di Parigi il 3 agosto, poi di un'indagine giudiziaria il 2 settembre per, in particolare, estorsione con armi, sequestro di persona o sequestro di persona in banda organizzata e partecipazione ad un'associazione per delinquere.