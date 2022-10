Serie A, Cremonese-Sampdoria 0-1: decide il gol di Colley. HIGHLIGHTS

La cronaca di Cremonese-Sampdoria

Per la sfida allo stadio Zini Alvini punta in attacco sulla coppia Okereke-Dessers, Stankovic risponde con Sabiri, Pussetto e Djuricic alle spalle di Caputo. Passano pochi minuti e l’arbitro assegna un calcio di rigore alla Cremonese per un contatto di Amione su Okereke: al 7’ sul dischetto va Dessers, che calcia centrale e si fa respingere il tiro da Audero. Il risultato si sblocca al 78’: cross di Augello dalla sinistra, Gabbiadini fa la sponda di testa, Colley segna a pochi passi dalla porta. È 1-0 per la Samp. I padroni di casa si riversano in attacco, mentre gli uomini di Stankovic provano a rallentare il ritmo. Dopo 6 minuti di recupero, finisce così: Cremonese-Sampdoria 0-1. Per i blucerchiati è la prima vittoria in campionato: salgono a 6 punti e lasciano l’ultimo posto, scavalcando proprio Cremonese e Verona. Gli uomini di Alvini restano ultimi a 4 punti e zero successi.

Il tabellino di Cremonese-Sampdoria 0-1 (GLI HIGHLIGHTS)

32' st Colley



CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Lochoshvili (33'st Buonaiuto), Bianchetti; Sernicola, Pickel (33'st Castagnetti), Ascacibar, Meitè (33'st Felix), Valeri (33'st Quagliata); Okereke, Dessers (19'st Ciofani). All.: Alvini



SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Colley, Amione, Murru (1'st Augello); Verre (1'st Villar), Rincon (14'st Yepes), Djuricic; Pussetto (8'st Leris); Caputo, Sabiri (14'st Gabbiadini). All.: Stankovic



Ammoniti: Colley, Sabiri, Pickel, Sernicola e Meitè per gioco falloso; Amione e Gabbiadini per comportamento non regolamentare.