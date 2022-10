MotoGp, Gp Malesia: vince Bagnaia, è a -2 dal titolo mondiale

Il pilota Ducati trionfa a Sepang e si avvicina ancora di più alla conquista del Mondiale: è tutto rimandato al 6 novembre, a Valencia, dove gli basterà un 14esimo posto per laurearsi campione del mondo. Sul podio anche Enea Bastianini (Ducati Gresini). Chiude terzo Fabio Quartararo (Yamaha), quanto bastava per non cedere subito il titolo ascolta articolo Condividi

Francesco Bagnaia vince il Gp di Malesia, penultima prova del Motomondiale classe MotoGp, e si avvicina ancora di più al titolo iridato. Al pilota Ducati, infatti, mancano ora due punti per il trionfo: è tutto rimandato al 6 novembre, a Valencia. Nella gara di Sepang, secondo posto per Enea Bastianini (Ducati Gresini). Ha chiuso terzo Fabio Quartararo (Yamaha), quanto bastava per non cedere subito il titolo.

La gara vedi anche F1, Gp Usa: Sainz conquista la pole a Austin. HIGHLIGHTS A Sepang, quindi, doppietta italiana in sella alla Ducati. Partenza super di Bagnaia e Quartararo: scattati rispettivamente dalla nona e dodicesima casella, si sono portati in un attimo in seconda e quinta posizione. È rimasto invece in mezzo al gruppo Aleix Espargaro, più in difficoltà rispetto ai rivali e tagliato subito fuori dalle possibilità di vittoria. Al settimo giro il primo colpo di scena: Martin, partito in pole, è caduto mentre era leader della corsa e ha lasciato il primo posto a Pecco Bagnaia, seguito da Bastianini e Quartararo. Dietro al francese uno scatenato Marco Bezzecchi, anche lui su Ducati (Vr46), ago della bilancia di un finale di stagione incredibile. Nel frattempo Bastianini ha superato Bagnaia e si è portato in testa, salvo poi riperdere la prima posizione a sette giri dalla fine. Poi è successo poco altro: Bezzecchi non è riuscito a prendere Quartararo e gli ha permesso di rimandare il discorso all'ultima gara della stagione. L’ordine d’arrivo: Bagnaia, Bastianini, Quartararo, Bezzecchi, Alex Rins (Suzuki), Jack Miller (Ducati), Marc Marquez (Honda), Brad Binder (Ktm), Johann Zarco (Ducati), Franco Morbidelli (Yamaha).

Il Motomondiale si decide a Valencia vedi anche Chi era Dietrich Mateschitz, il fondatore della Red Bull. FOTO Per Bagnaia è la settima vittoria stagionale e un altro passo quasi decisivo verso la conquista del Motomondiale. Ora il piemontese ha 258 punti in classifica, 23 in più rispetto a Quartararo. Al terzo posto ci sono Enea Bastianini e Aleix Espargaro (Aprilia). Si deciderà tutto tra due settimane, il 6 novembre, in Spagna: a Bagnaia basterà un 14esimo posto per laurearsi campione del mondo. Il Gp di Valencia sarà l’ultimo della stagione, sempre in diretta su Sky. "Oggi ho fatto la migliore partenza della mia vita, proprio perfetta. Poi ho preso dei rischi per stare davanti, ma cercare di tenere il passo di Jorge Martin mi ha messo un po' in crisi la gomma posteriore. Poi lui è caduto, comunque penso che oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro per il campionato e non possiamo che essere contenti", ha commentato il pilota dopo la vittoria.