F1, Gp Usa: Sainz conquista la pole a Austin. HIGHLIGHTS

Lo spagnolo regala alla Ferrari la prima pole su questo circuito: scatterà davanti a tutti nel Gran premio in Texas, in programma alle 21 (in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K). Secondo tempo per l’altro ferrarista, che però è stato penalizzato di 10 posizioni per dei cambi al motore. Terzo tempo per il campione del mondo Verstappen