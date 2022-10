Moto GP, in Australia vince Rins. Terzo Bagnaia, in testa al Mondiale

Il pilota della Ducati sale in vetta alla classifica, approfittando anche della caduta del rivale per il titolo, Fabio Quartararo. Sul podio, al secondo posto, la Honda di Marc Marquez

Alex Rins su Suzuki ha vinto il Gran Premio d'Australia della Moto GP. Terza la Ducati di Francesco Bagnaia che sale così in testa al Mondiale approfittando anche della caduta del rivale per il titolo Fabio Quartararo. Sul podio, al secondo posto, la Honda di Marc Marquez.

Bagnaia leader

A due gare dalla fine del Mondiale il ducatista è così il nuovo leader della classifica con 14 punti di vantaggio su Quartararo, caduto a 16 giri dalla fine mentre cercava una rimonta dopo un lungo a inizio GP. Quarto Bezzecchi, quinto Enea Bastianini, sesto Luca Marini. Aleix Espargaró (9°) ha ora 27 punti da recuperare su Bagnaia nella classifica piloti.

Bagnaia: "Sono contento"

"Sinceramente ho avuto qualche difficoltà, ma in ogni caso la partenza è stata molto buona. Ho cercato di fare dei sorpassi, e poi ho visto dal pit wall che Fabio (Quartararo, ndr) era fuori, quindi mi sono detto di andare a vincere, che sarebbe stato bello", ha detto Bagnaia dopo la gara. "Non è andata così - ha aggiunto - ma non c'è nessun problema. Dovevo gestire gli ultimi giri per far sì che nessuno mi superasse, ma va bene lo stesso. Sono contento, sono in testa al campionato e va bene così".