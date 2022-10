Morta la mamma del pilota Victor Steeman, due giorni dopo il figlio

Flora van Limbeek è stata trovata senza vita nella sua casa, solo due giorni dopo la morte del figlio, scomparso per un incidente sulla pista del Mondiale FIM Supersport 330, in Portogallo. A stroncarla un arresto cardiaco, forse dovuto al troppo dolore per la perdita

Solo due giorni fa la tragica notizia della morte di Victor Steeman. Il 22enne pilota olandese non era riuscito a sopravvivere alle gravi ferite , subite dopo un terribile incidente durante la gara 1 del Mondiale FIM Supersport 300 all’Autodromo Internacional do Algarve, in Portogallo.

“Troppo dolore per la perdita del figlio”

Secondo i media olandesi che hanno divulgato la notizia, come racesport.nl, è probabile che l’arresto cardiaco della madre possa essere stato causato dal troppo dolore patito per la scomparsa prematura del figlio. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, chiamati dal marito Willem, per la donna non c’è stato nulla da fare.