Victor Steeman è morto dopo un incidente al Mondiale Supersport 300

Victor Streeman non ce l'ha fatta. Il pilota olandese 22enne ha combattuto per qualche giorno, ma purtroppo non ha superato le lesioni riportate alla testa dopo il grave incidente in gara 1 del Mondiale FIM Supersport 300 all'Autodromo Internacional do Algarve. Gli organizzatori del campionato hanno comunicato con "grande tristezza" la notizia della scomparsa del giovane. Streeman è rimasto coinvolto con altri piloti in un incidente in curva 14: la gara è stata immediatamente sospesa con le bandiere rosse. Il personale medico e le vetture di soccorso sono immediatamente giunte sul posto. Il pilota è stato poi trasportato al centro medico del circuito e successivamente trasferito in elicottero all'ospedale di Faro.