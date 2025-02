Addio a Boris Spassky, leggenda sovietica degli scacchi

Grande maestro dal 1956

Insignito nel 1956 del titolo di Grande maestro, ovvero il riconoscimento più alto che possa essere attribuito ad un giocatore di scacchi dalla Federazione Internazionale degli Scacchi (Fide), Spassky mantenne il titolo per tre anni di seguito, fino a quando nel 1972 si confrontò e perse con Bobby Fischer, a Reykjavík, in Islanda. Fu uno scontro epico, andato avanti per quasi tre mesi, dall'11 luglio al 3 settembre di quell'anno. Spassky se ne tornò però a casa in disgrazia, poiché erano gli anni della guerra fredda e in molti avevano voluto dare a quell'incontro il significato di uno scontro tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Un ulteriore batosta gli arrivò quando nel 1974 Spasskij perse contro l'emergente Anatolij Karpov a Leningrado. Karpov, a sua volta insignito del titolo di Grande maestro, riconobbe pubblicamente che Spasskij era superiore, ma dopo una serie di magnifiche partite, Karpov incamerò abbastanza punti da far suo l'incontro, per poi diventare campione del mondo assoluto dal 1975 al 1985 e campione del mondo Fide dal 1993 al 1999.