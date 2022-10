Paola Egonu smentisce l’addio alla Nazionale: “Vorrei riposare”

La schiacciatrice della VakıfBank ha smorzato quanto si vede in un video registrato subito dopo la finale per il terzo posto ai Mondiali e diffuso sui social, dove in un momento di frustrazione diceva di voler lasciare la selezione italiana. Ha poi chiarito a Sky Sport: “Ogni volta sono sempre io quella che viene presa di mira e mi fa ridere pensare di aver letto persone che mi hanno chiesto perché sono italiana. Mi chiedo perché rappresento persone del genere” ascolta articolo Condividi

“Ogni volta vengo presa di mira, fa male essere attaccata perché io ci metto sempre il cuore e non manco mai di rispetto. Io punto di riferimento della Nazionale? Lo spero”. In questo modo la campionessa di volley Paola Egonu, ai microfoni di Sky Sport, ha cercato di chiudere il giallo sul suo futuro con la maglia azzurra, nato per un video diffuso subito dopo la vittoria della Nazionale italiana di pallavolo che, battendo gli Stati Uniti per 3 set a 0, ha ottenuto la medaglia di bronzo ai Mondiali.

Lo sfogo ripreso da un video leggi anche Pallavolo, l'Italia vince la medaglia di bronzo ai mondiali In un video postato e diffuso sui social si vede la fuoriclasse azzurra sfogarsi con il proprio agente Marco Raguzzoni a bordo campo a fine partita. “Basta, non puoi capire. Mi hanno addirittura chiesto perché sono italiana. Ora sono stanca. Questa è l’ultima partita che faccio con la Nazionale. L’ultima. L’ultima”. Una frase che lascia sottintendere un episodio legato al razzismo, anche se non è chiaro a chi faccia riferimento. Raguzzoni prova a quel punto a tranquillizzarla, l’abbraccia, le dice qualcosa e poi si allontana.

"Un’estate libera" vedi anche Chi sono le giocatrici della nazionale di pallavolo femminile. FOTO Nonostante il tentativo di fare una parziale marcia indietro, la schiacciatrice nata a Cittadella, in Veneto, da genitori nigeriani, sottolinea ai microfoni la sua volontà di riposare. “Mentalmente sono arrivata al punto in cui vorrei avere un’estate libera per staccare e apprezzare ancora di più quello che faccio. Mi fa ridere pensare di aver letto persone che mi hanno chiesto perché sono italiana e mi chiedo perché io rappresento persone del genere”.

L’abbraccio leggi anche Paola Egonu e Michal Filip in vacanza insieme: è nata una nuova coppia Ha colpito a fine partita il lungo abbraccio di Egonu con il libero Monica de Gennaro, ex compagna di squadra al Conegliano prima del trasferimento in Turchia. Subito dopo il muro di Danesi che ha chiuso la partita, le due si sono strette in un lungo abbraccio, sedute sul campo di Apeldoorn, entrambe con gli occhi lucidi. “Lei mi ha preso sotto l’ala, sono tantissimi anni che giochiamo insieme e fa male sapere che questa potrebbe essere l’ultima partita insieme per un bel po’, spero di ritrovarla la prossima estate in azzurro. Ma fa male pensare che quando mi girerò non ci sarà più lei, visto che adesso vado al club nuovo e lei non c’è, eravamo il punto di riferimento l’una dell’altra”, ha dichiarato Egonu.