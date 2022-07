Paola Egonu e Michal Filip in vacanza insieme: è nata una nuova coppia

A distanza di poche ore, entrambi gli sportivi hanno pubblicato foto e video in cui sono ritratti insieme

Un video e qualche scatto, tutti apparsi su Instagram nel giro di poche ore. Sono bastati questi indizi per conoscere una delle coppie sportive che si annunciano tra le più fotografate di questa estate. Protagonisti? Paola Egonu, star della Nazionale di pallavolo femminile e il giocatore polacco Michal Filip. Sul profilo di quest'ultimo, in particolare, sono apparse delle foto in cui i due appaiono abbracciati e formano con le loro mani un cuore.

A proposito di una sua nuova relazione, in un'intervista dei giorni scorsi a 'Oggi' Paola Egonu aveva detto: “Non mi chieda se è un uomo o una donna, non ha importanza”, prima di aggiungere: “A me piacciono le persone, e il genere mi interessa poco".