Tennis, Errani e Paolini vincono il torneo di doppio al Wta di Doha

Trionfo per Sara Errani e Jasmine Paolini al torneo di doppio del "Qatar TotalEnergies Open 2025" a Doha, primo WTA 1000 della stagione. Al settimo match point le azzure si sono imposte nella finale sulla coppia formata dalla cinese Xinyu Jiang e da Fang-Hsien Wu, tennista di Taiwan, in due set con il punteggio di 7-5, 7-6 (12-10) in un'ora e 51 minuti. Per il duo Errano-Paolini si tratta del sesto titolo vinto insieme.