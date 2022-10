Pallavolo, l'Italia vince la medaglia di bronzo ai mondiali

Le azzurre vincono la medaglia di bronzo ai mondiali di volley. Terzo posto per la nazionale femminile di pallavolo. Nella finalina di Apeldoorn, in Olanda, l'Italia ha battuto gli Stati Uniti 3-0. Le ragazze allenate dal Ct Mazzanti battono gli Stati Uniti con i parziali di 25-20, 25-15, 27-25 e salgono sul podio. Per l'Italia è il primo bronzo della storia. La terza medaglia iridata dopo l'oro del 2002 e l'argento del 2018.

Manfredi: " Il percorso delle ragazze è stato molto positivo"

"Al momento non è in agenda nessuna sostituzione. Ne parleremo quando sarà il momento. Il ct Davide Mazzanti ha un contratto che scade nel 2024". Queste le parole del presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi. "Il percorso delle ragazze è stato molto positivo" ha aggiunto " il cambio dell'allenatore non è in agenda".