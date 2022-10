Nainggolan arrestato in Belgio per guida senza patente valida

Nuovi guai per l'ex centrocampista di Inter e Roma. Fermato dalla polizia al volante senza aver sostenuto un nuovo esame dopo il ritiro del 2021 per guida in stato di ebbrezza. Il giocatore è stato successivamente rilasciato, con l'auto posta sotto sequestro

Brutta disavventura per Radja Nainggolan, di nuovo alle prese con guai extra-campo. Il centrocampista belga, ex di Inter, Roma e Cagliari e ora attualmente in forza all'Anversa, è stato arrestato per guida senza patente valida. Nainggolan è stato poi rilasciato dalla polizia.

Patente ritirata per guida in stato di ebbrezza

vedi anche

Barcellona-Inter 3-3: gol e highlights della partita di Champions

Al calciatore belga era stato ritirato il documento di guida nel 2021, dopo essere stato fermato in stato di ebbrezza mentre viaggiava oltre i limiti di velocità. Nainggolan avrebbe dovuto sostenere nuovamente un esame al termine del divieto di guida da poco terminato, ma così non è stato.

Auto sequestrata dalla polizia

"Non ha sostenuto l'esame per riavere la patente" ha infatti dichiarato Wouter Bruyns, portavoce della polizia di Aversa, al portale belga Het Nieuwsblad. "È stato arrestato e lo abbiamo interrogato, con la sua auto che è stata sequestrata. Eravamo già a conoscenza che la persona in questione guidava nonostante non avesse la patente". Erwin Van den Sande, portavoce del club in cui milita il belga, non ha voluto commentare la vicenda: "Ne parleremo prima con il giocatore".