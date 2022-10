Barcellona-Inter 3-3: gol e highlights della partita di Champions

I nerazzurri pareggiano e si avvicinano alla qualificazione agli ottavi: a segno per gli uomini di Inzaghi Barella, Lautaro Martinez e Gosens. I blaugrana restano fermi a 4 punti nel girone C, mentre il Bayern strappa il pass al prossimo turno con la vittoria contro il Viktoria Plzen

L’Inter pareggia a Barcellona, in una partita incredibile e dopo esser stata in vantaggio fino all’inizio del recupero del secondo tempo: finisce 3 a 3 al Camp Nou, grazie alle reti di Dembele e la doppietta di Lewandowski per il Barça, e i gol di Barella, Lautaro Martinez e Gosens per i nerazzurri. Con questo risultato gli uomini di Inzaghi salgono a 7 punti nel girone C e si avvicinano alla qualificazione, mentre il Bayern Monaco con 12 punti stacca il pass per gli ottavi di finale di Champions League. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE ).

La cronaca di Barcellona-Inter

È intenso l’inizio della partita, che per entrambe le squadre può decidere molto del futuro nella competizione. Al minuto 17 l’Inter va vicinissima al vantaggio: Dzeko colpisce la traversa sulla punizione di Calhanoglu, e De Vrij manca il tap-in. La partita si accende, e il Barça va vicino al gol con Dembele. Poi è il turno di Dumfries per impensierire Tre Stegen, ma sono i catalani a trovare la via della rete: al minuto 40 è Dembele a insaccare sull’assist di Sergi Roberto. Nella ripresa l’Inter trova subito il gol del pari: Barella segna sul suggerimento di Bastoni. Al 63esimo i nerazzurri ribaltano la partita: il tiro di Lautaro Martinez colpisce i due pali prima di insaccarsi. I blaugrana trovano il pareggio al minuto 82, con Lewandowski che segna con un tiro deviato. La partita però non finisce mai: all’89esimo l’Inter torna avanti con il subentrato Gosens, due minuti dopo il Barça pareggia ancora con Lewandowski. Negli ultimi minuti di recupero i blaugrana assediano i nerazzurri, Asslani si divora il gol del 4 a 3 ma il risultato non cambia più e l'Inter si avvicina alla qualificazione agli ottavi di Champions.

Il tabellino di Barcellona-Inter 3-3 (HIGHLIGHTS)



40' Dembele (B), 50' Barella, 63' Lautaro Martinez, 82' Lewandowski (B), 89' Gosens, 90+1 Lewandowski (B)



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto (27' st Kessie), Piqué, Eric Garcia, Marcos Alonso (27' st Balde); Pedri, Busquets (19' st De Jong), Gavi (38' st Ferran Torres); Raphinha (19' st Fati), Lewandowski, Dembelè. All.: Xavi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni (40' st Acerbi); Dumfries, Barella (40' st Asllani), Calhanoglu (31' st Bellanova), Mkhitaryan, Dimarco (21' st Darmian); Dzeko (31' st Gosens), Lautaro. All.: S. Inzaghi.

Ammoniti: Lautaro per comportamento non regolamentare, Mkhitaryan, De Vrij e Dembelè per gioco falloso.

Espulso: Simone Inzaghi per proteste.