Napoli-Ajax 4-2: video, gol e highlights della partita di Champions

Il Napoli supera l’Ajax, vince la quarta partita su quattro nel girone di Champions League e si qualifica per gli ottavi di finale con ancora due giornate da disputare. Allo stadio Maradona finisce 4 a 2 per gli uomini di Spalletti, che segnano con Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia e Osimhen. Per gli olandesi è di Klaassen la rete del momentaneo 2 a 1 e di Bergwijn quella del 3 a 2. La classifica dei Lancieri nel gruppo A si fa adesso terribilmente complicata, in attesa della sfida tra Liverpool e Rangers. ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE ).

La cronaca della partita

Al Napoli basta un punto per la certezza aritmetica della qualificazione, e gli uomini di Spalletti aggrediscono subito la partita: bastano 4 minuti a Lozano per segnare il gol dell'1 a 0, dopo un bellissimi 1-2 con Zielinsky. Al 16' segna anche Raspadori su assist di Kvaratskhelia. Nella ripresa l'Ajax non si arrende, e all'inziio del secondo tempo trova la via del gol con Klaassen, abile a sfruttare il cross di Basey. Il Napoli però non si scompone e al minuto 62' allunga di nuovo, grazie al calcio di rigore segnato da Kvaratskhelia. La partita però non è finita: all'83esimo l'Ajax accorcia ancora, con un penalty trasformato da Bergwijn. A chiudere definitivamente l'incontro ci pensa poi Osimhen, che al minuto 89 segna la rete del definitivo 4 a 2.

Il tabellino di Napoli - Ajax

4’ Lozano, 16’ Raspadori, 49’ Klaassen (A), 62’ Kvaratskhelia, 83’ Bergwijn (A), 89’ Osimhen

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera, Anguissa (4' st Ndombelè), Lobotka, Zielinski (43' st Gaetano), Lozano (31' st Politano), Raspadori (4' st Osimhen), Kvartskhelia (31' st Elmas). All. Spalletti.

AJAX: (4-3-3): Pasveer, Sanchez (20' st Baas), Timber, Blind, Bassey, Klaassen, Alvarez, Taylor (20' st Grillitsch), Berghuis (38' st Conceicao), Kudus (20' st Brobbey), Bergwijn (38' st Ocampos). All. Schreuder.

Ammoniti: Taylor, Sanchez, Alvarez, Bassey, Bergwijn, Juan Jesus per gioco falloso; Timber, Osimhen, Politano per comportamento non regolamentare