La violenza è esplosa alla fine della partita, quando migliaia di tifosi dell'Arema Fc sono entrati sul campo di gioco inferociti per la sconfitta per 3-2 subita contro i rivali di sempre del Persebaya Surabaya, squadra con cui non perdevano da più di vent'anni

