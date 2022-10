Calcio: morto Sergio Brighenti, ex attaccante di Inter e Nazionale

Il mondo del calcio in lutto per la morte di Sergio Brighenti. L’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale Italiana è deceduto questa notte, a 90 anni, a causa di un malore improvviso. Ne ha dato notizia la Lega di Serie A, con un messaggio di cordoglio alla famiglia . Il funerale si terrà giovedì 13 ottobre alle ore 10.30, nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo in Piazza Pozzobonelli (Comune di Arluno).

Il primo storico gol a Wembley

Brighenti, oltre a vincere due scudetti con l'Inter, nel '53 e nel 54', ha segnato 155 reti tra Serie A e B. Ma il suo gol più iconico resta quello segnato a Wembley contro l'Inghilterra, il 6 maggio 1959, con gli azzurri sotto di 2-0. Si tratta della prima rete realizzata nello stadio londinese contro i padroni di casa dalla nostra Nazionale.

Il palmares da giocatore e da tecnico

In Serie A, sottolinea ancora la Lega calcio, Brighenti detiene tutt'ora il record di gol realizzati in una stagione con la maglia della Sampdoria (28 reti nella stagione 1960/61), il record di gol con il Padova di mister Nereo Rocco (50 reti in tre stagioni) ed è considerato una delle bandiere del Modena. Ha vinto il titolo di capocannoniere nella stagione 1960/61, riuscendo a strapparlo a Omar Sivori, attaccante della Juventus, amico e compagno di stanza in Nazionale. Questo il suo palmares da calciatore. Da allenatore, Brighenti ha rivestito anche la carica di tecnico federale con la Nazionale Italiana al fianco di Azeglio Vicini durante Euro '88 e Italia '90. Nel 1991 è stato insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana.