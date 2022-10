Champions, Inter-Barcellona 1-0: decide Calhanoglu. HIGHLIGHTS

La cronaca della partita

leggi anche

Ajax-Napoli 1-6: video, gol e highlights della partita di Champions

Avvio con i nerazzurri in difficoltà: il Barcellona parte forte, l'Inter sceglie di difendersi. Poi cresce, e al 22' reclama un rigore per un tocco di mano netto: il Var ravvisa però un fuorigioco iniziale. Pochi minuti dopo segna Correa, ma è fuorigioco. L’1-0 per la squadra di Simone Inzaghi arriva all'inizio del recupero del primo tempo: ripartenza dell'Inter con un grande cambio gioco di Dimarco per Darmian, palla crossata in mezzo, Lautaro non ci arriva, Correa ci prova ma alla fine è Calhanoglu a segnare con un destro a fil di palo. Nella ripresa il Barcellona segna con Pedri, ma il gol viene annulato dopo un check al Var per un tocco di mano di Ansu Fati. Al 92' tensione per un possibile tocco con il braccio in area di Dumfries, ma secondo il Var è tutto regolare. Otto i minuti di recupero, ma il risultato non cambia: l'Inter vince 1-0.