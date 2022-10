Ajax-Napoli 1-6: video, gol e highlights della partita di Champions

La squadra di Spalletti va subito sotto per una rete di Kudus, ma si rende pericolosa con Kvara. Raspadori trova il pari, poi Di Lorenzo la ribalta e prima dell'intervallo arriva il tris di Zielinski. A inizio ripresa poker dei partenopei grazie a un’altra rete dell’ex Sassuolo, poi il 5-1 di Kvaratskhelia. La chiude Simeone all'81'. Partenopei in testa al girone a +3 sul Liverpool

Dopo i quattro gol al Liverpool e i tre ai Rangers, il Napoli ne segna sei in Olanda e resta in vetta alla classifica del gruppo A della Champions League, a +3 sul Liverpool. La squadra di Spalletti ha battuto l'Ajax per 6-1 grazie a una doppietta di Raspadori e alle reti Di Lorenzo, Zielinski, Kvaratskhelia e 81' Simeone (N) ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE ).

La cronaca della partita

L’Ajax trova subito il vantaggio con Kudus, poi Napoli pericoloso con Kvaratskhelia che sfiora il palo alla sinistra di Pasveer. Al 18’ azione che si sviluppa sulla sinistra con Olivera liberato al cross da una triangolazione, poi Lozano, in mezzo, taglia centralmente: sul secondo si libera Raspadori che con un tuffo di testa segna il gol dell’1-1. Al 33’ è Di Lorenzo, di testa, a conquistare il vantaggio del Napoli per 2-1. Ma la squadra di Spalletti non si ferma e al 45’ segna ancora: Raspadori fa da sponda centralmente per Anguissa, libero di lanciare in porta Zielinski: cavalcata fin dentro l'area e mancino incrociato a battere il portiere. A inizio ripresa è poker Napoli: Anguissa la recupera alta e serve Raspadori che piazza il destro, basso, a giro da dentro l'area, alla sinistra di Pasveer. Al 63' arriva il 5-1: Kvaratskhelia riceve sul centro sinistra, punta, scambia l'uno-due con Raspadori e viene liberato solo in area, destro di piatto e gol sul secondo palo. Il Napoli è inarrestabile è all'81' trova il 6-1 con una rete di Simeone.