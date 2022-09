I Rangers contro la UEFA per omaggiare la regina Elisabetta. VIDEO

Le note dell'inno nazionale “God save the King” sono risuonate all’Ibrox Stadium di Glasgow mercoledì 14 settembre, a pochi minuti dall’inizio della partita di Champions League , in cui i Rangers hanno affrontato il Napoli .

Partite rimandate

La partita, conclusa 3-0 per i partenopei, si è disputata alla sola presenza dei fan della squadra scozzese e con un giorno di ritardo "dovuto alle gravi limitazioni alle risorse della polizia e ai problemi organizzativi legati agli eventi in corso che circondano il lutto nazionale per Sua Maestà la Regina Elisabetta II", ha spiegato la UEFA.

Molte partite della fase a gironi di Champions sono state rimandate in questi giorni, in segno di rispetto per la morte della sovrana britannica. In occasione del ritorno in campo, i club britannici Chelsea, Manchester City e Rangers hanno chiesto di suonare “God Save the King” dopo un periodo di silenzio in memoria della regina Elisabetta II.

UEFA: "Non verranno suonati inni"

Negativa la risposta della UEFA: "Non verranno suonati inni - questo include anche l'inno della UEFA Champions League - sulla base del mantenimento di una cerimonia pre-partita coerente con un'atmosfera soffusa e senza alcuna attività celebrativa in tutte le sedi del Regno Unito per mostrare rispetto come abbiamo fatto giovedì scorso” ha dichiarato a Sky Sport News.

I tifosi dei Rangers, però, hanno deciso di ignorare la direttiva cantando l’inno a inizio partita mentre alzavano cartelli bianchi, blu e rossi a formare la bandiera britannica con al centro la sagoma della regina.

Resta da vedere se, a causa del gesto, dovranno versare una multa da parte del massimo organismo calcistico europeo.