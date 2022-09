Morto Giancarlo Beltrami, per 16 anni fu direttore sportivo dell'Inter

È morto a 85 anni Giancarlo Beltrami, direttore sportivo dell'Inter per 16 anni, dal 1977 al 1993, periodo nel quale il club nerazzurro, sotto le presidenze di Fraizzoli e Pellegrini, vinse sei trofei: due scudetti, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa Uefa.

La carriera da calciatore

Beltrami, prima di diventare dirigente, è stato anche calciatore nel ruolo di centrocampista. La sua carriera come giocatore lo ha visto per larghi tratti impegnato in Serie B. L’esordio con il Milan in Serie A (categoria dove ha giocato per due stagioni con il Varese), poi le esperienze con Verona, Bolzano, Cosenza e Monza.

Il ricordo del Monza

Il club brianzolo ha voluto ricordare Beltrami con un tweet: "AC Monza partecipa al lutto della famiglia per la scomparsa di Giancarlo Beltrami, che da calciatore chiuse la carriera in biancorosso, giocando tre stagioni dal 1966 al 1969 e centrando una promozione in Serie B nel 1967".