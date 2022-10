Ciclismo, Ganna nella storia: è suo il record dell'ora

Filippo Ganna entra nella storia del ciclismo. È suo il record dell’ora, con 56,792 km. Il 26enne di Verbania – due volte campione del mondo nella crono su strada – sulla pista del Tissot Velodrome di Grenchen ha battuto il precedente primato, stabilito lo scorso agosto dal britannico Dan Bigham con 55,548 km. Ganna si riprende così dalla delusione degli ultimi Mondiali di Australia, dove – a caccia del terzo titolo – era arrivato settimo. Il ciclista ha definito il risultato ottenuto oggi "oltre ogni aspettativa". "Quando mancavano cinque minuti alla fine" - ha raccontato - "non ne avevo più, le gambe soffrivano tantissimo e non ne avevo più per arrivare a 57 chilometri. Magari lo potrò rifare in un altro momento della stagione e non nel finale di u'annata dura, ma ora dobbiamo solo festeggiare tutti insieme".