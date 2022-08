Europei di ciclismo, Ganna bronzo nella cronometro

Filippo Ganna è medaglia di bronzo agli Europei di ciclismo in corso in Germania, a Monaco di Baviera. Nella finale della cronometro svoltasi il 17 agosto, l'atleta piemontese del team Ineos Grenadiers, vincitore del titolo iridato nel 2020 e nel 2021, ha chiuso in 27'14"00 a otto secondi di distanza del neocampione svizzero Stefan Bissegger. Argento per l'altro elvetico Stefan Kung. Al 14esimo posto si è invece piazzato l'altro azzurro in gara, Mattia Cattaneo.