Morto Adam Walker, il rugbista scozzese si è suicidato a 31 anni

Il mondo del rugby sotto shock

A confermare la terribile notizia è stato Ollie Cruickshank, portavoce della Scotland Rugby League: "Tutti coloro che fanno parte della Scotland Rugby League sono rattristati nell'apprendere la notizia della morte di Adam. Ha giocato con orgoglio ogni volta che è sceso in campo per la Scozia, è stato un membro della nostra squadra in occasione della Coppa del Mondo 2013 ed è stato parte della selezione vincitrice del Campionato Europeo 2014. I nostri pensieri sono con la famiglia e gli amici di Adam in questo momento".