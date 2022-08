La rugbista Ellia Green cambia sesso: "Scelta migliore della mia vita"

Con la Nazionale australiana di rugby la Green aveva vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio del 2016, ma dopo il ritiro dal rugby nel 2021 ha confessato di essersi trovata “in un posto oscuro”. La depressione che si era impossessata di lei l’aveva costretta ad entrare e uscire dagli istituti di igiene mentale. “Dopo avere terminato la mia carriera – ha confessato la Green all’Associated Press – ho passato molto tempo sola in casa, in una stanza buia, non volevo vedere nessuno. Mi vergognavo di me stessa, sentivo di avere deluso molte persone, specialmente me stessa e mia madre. Mi sono sentita un completo fallimento, è stato straziante. L’unica cosa che mi ha fatto restare positiva è che avevo già pianificato il mio intervento chirurgico e il trattamento per la mia transizione. Stavo contando i giorni insieme alla mia partner.