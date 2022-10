Serie A, pari tra Lecce e Cremonese. Vincono Sassuolo e Monza. VIDEO

Nelle partite pomeridiane della domenica dell'ottava giornata di campionato, i neroverdi dilagano contro la Salernitana. I brianzoli battono 3-0 in trasferta la Sampdoria mentre finisce 1-1 il match tra salentini e lombardi ascolta articolo Condividi

Sassuolo-Salernitana: la cronaca della partita Al primo affondo, al minuto 12, i padroni di casa vanno in vantaggio con Laurienté che converge dalla sinistra e trova un bel destro a giro sul palo lontano. Al 37esimo viene punito con il rigore un fallo di Maggiore su Ceide. Dal dischetto Pinamonti non sbaglia e raddoppia per il Sassuolo. A inizio secondo tempo arriva il tris dei neroverdi con Thorstvedt servito da Alvarez. Al 76esimo i padroni di casa dilagano con Harroui, appena entrato. E in pieno recupero arriva anche la cinquina siglata da Antiste. Secondo vittoria di fila per i neroverdi, ora a quota 12 punti. I campani, al secondo ko di fila, restano fermi a quota 7. Il tabellino di Sassuolo-Salernitana 5-0 Gol: nel pt 12' Laurentiè, 39' rig. Pinamonti; nel st 8' Thorstvedt, 31' Harrouoi, 48' Antiste SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic (22' st Ayhan), Ferrari, Rogerio, Frattesi (35' st Obiang), Lopez, Thorstvedt (22' st Harroui), Laurentié, Pinamonti (1' st Alvarez), Ceide (14' st Antiste). All.: Dionisi SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Bronn (1' st Bradaric), Daniliuc, Lovato, Candreva, Coulibaly, Maggiore (1' st Radovanovic), Vilhena (14' st Bonazzoli), Mazzocchi (36' st Kastanos), Piatek, Dia (36' st Botheim). All.: Nicola Ammoniti: Vilhena e Rogerio per gioco scorretto

Lecce-Cremonese: la cronaca della partita Al 17esimo Okereke viene steso in area dal portiere Falcone. Per l'arbitro non ci sono dubbi e assegna il rigore: dagli 11 metri Ciofani realizza. Al 40esimo è invece Okereke a commettere fallo in area su Gendrey. Altro rigore, stavolta per il Lecce, che Strefezza segna spiazzando Radu. Nella ripresa le due squadre non si fanno male, cercando soprattutto di non perdere, e alla fine si accontentano di un punto ciascuna. Il tabellino di Lecce-Cremonese 1-1 Gol: nel pt 19' rig. Ciofani (C), 42' rig. Strefezza (L) LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (16' st Pezzella); Gonzalez (25' st Bistrovic), Hjulmand, Askildsen (25' st Blin); Strefezza (38' st Di Francesco), Colombo (1' st Ceesay), Banda. All.: Baroni CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (29' st Quagliata); Ascacibar (20' st Meitè) Castagnetti; Zanimacchia (38' st Bonaiuto), Pickel, Okereke (29' st Felix); Ciofani (20' st Dessers). All.: Alvini Ammoniti: Falcone, Okereke, Askildsen, Pezzella per gioco falloso.



Sampdoria-Monza: la cronaca della partita Gli ospiti vanno in vantaggio all'11esimo minuto con Pessina: tutto nasce da un lancio di Sensi per Ciurria che dalla sinistra serve il capitano abile a battere Audero e realizzare il suo primo gol con la nuova maglia. Nel finale di frazione viene assegnato un rigore alla Samp ma l'arbitro Ayroldi va a rivedere l'episodio al VAR e torna sulla sua decisione: niente penalty. Nella ripresa il raddoppio dei brianzoli è siglato da Caprari, ex della partita, che al 67esimo gira in rete un cross da destra. All'ultimo dei 5 minuti di recupero c'è tempo per il tris del Monza, con una girata di Stefano Sensi, altro ex sampdoriano. Il tabellino di Sampdoria-Monza 0-3 Gol: nel pt 10' Pessina; nel st 22' Caprari, 49' st Sensi SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski (23' st Conti) , Murillo, Colley, Augello ; Gabbiadini (28' st Pussetto), Rincon, Villar (12' st Vieira), Sabiri, Djuricic (23' st Verre); Caputo (12' st Quagliarella). All.: Conti (Giampaolo squalificato) MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo (25' st Birindelli), Pablo Marì, Caldirola; Ciurria (25' st Donati), Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Caprari (38' st D'Alessandro), Pessina (37' st Barberis); Dany Mota (16' st Gytkjaer). All.: Palladino Ammoniti: Murillo, Bereszynski, Pessina, Mota Carvalho per gioco falloso, Palladino per proteste.