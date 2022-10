Serie A, Empoli-Milan 1-3: si decide tutto nel finale. GLI HIGHLIGHTS

Al Castellani il Milan batte l'Empoli per 3-1 in una partita che si è decisa tutta nel finale. Rebic segna al 79', ma Bajrami al 92' trova il pari su punizione. Passano 2 minuti e Ballo-Touré riporta avanti i rossoneri. Poi Leao la chiude in contropiede. Con questa vittoria il Milan sale a 17 punti in classifica, a 3 punti della capolista, il Napoli ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca della partita (HIGHLIGHTS)

approfondimento

In avvio di partita, Leao centra Vicario a due passi dalla porta, poi Saelemaekers calcia fuori di poco da posizione invitante. Per l'Empoli, occasione per Henderson: sul suo tiro, Tatarusanu rischia la papera, ma si salva. Nella ripresa Giroud colpisce la traversa su punizione, poi la sblocca Rebic su assist di Leao. Bajrami al 92' su punizione sigla l' 1-1. Ma Ballo-Touré, al 94', la ribalta. Eppure non finisce qui: Leao al 97' la chiude in contropiede e sigla il 3-1 in favore dei rossoneri. Pioli perde per infortunio Saelemaekers (ginocchio), Calabria (problema muscolare) e Kjaer (probabile stiramento).

Il tabellino di Empoli-Milan

78′ Rebic (M), 90+2′ Bajrami (E), 90+3′ Ballo-Touré (M), 90+5′ Leao (M)



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas (83′ Cambiaghi), Grassi (45′ Marin), Henderson (58′ Bandinelli); Pjaca (58′ Bajrami); Satriano (83′ Destro), Lammers. Allenatore: Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria (39′ Kalulu), Kjaer (72′ Dest), Tomori, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Saelemaekers (33′ Krunic), De Ketelaere (72′ Diaz), Leao; Giroud (72′ Rebic). Allenatore: Pioli.



Ammoniti: Kjaer (M), Haas (E), De Winter (E), Luperto (E), Bennacer (M)