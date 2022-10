Serie A, all'Olimpico la Lazio batte 4-0 lo Spezia. GOL E HIGHLIGHTS

Terzo successo consecutivo in campionato per la Lazio, che ha battuto lo Spezia per 4-0 nella partita valida per l'ottava giornata di Serie A ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Immobile sbaglia un rigore, poi Zaccagni trova il vantaggio. Il raddoppio è di Romagnoli, poi due volte a segno Milinkovic-Savic.

La cronaca della partita (GLI HIGHLIGHTS)

All’Olimpico la gara parte con un rigore dopo 40 secondi per un fallo di Ampadu su Immobile: calcia il capitano della Lazio, ma il tiro è troppo alto. Al 12’ padroni di casa in vantaggio: Zaccagni salta Ampadu avviando l'azione rifinita da Felipe Anderson, cross basso del brasiliano e gol dell'ex Verona. Il raddoppio arriva al 24’ con un tiro da fuori area di Romagnoli che non lascia scampo a Dragowski. Poi Spezia pericoloso con Bastoni e Caldara. Nella ripresa la Lazio trova il 3-0: Luis Alberto in verticale per il taglio di Immobile che salta Dragowski e scarica su Zaccagni, assist per la conclusione a colpo sicuro di Milinkovic-Savic. Al 91' il serbo trova il poker per i padroni di casa e la chiude 4-0.