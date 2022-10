MotoGp, Gp Thailandia: vince Oliveira. Secondo Miller, terzo Bagnaia

Sul circuito di Buriram partenza ritardata di un’ora a causa di un acquazzone. Dietro al portoghese le Ducati di Jack Miller e Francesco Bagnaia, con il torinese che in classifica arriva a -2 da Quartararo. Oliveira: "Ogni volta sul bagnato mi sento molto veloce, appena è iniziata la pioggia ho pensato al successo in Indonesia, ma sono rimasto concentrato e ho pensato da subito a non fare errori"

Oliverira: "Contentissimo, sul bagnato mi sento molto veloce"

"È stata una gara lunga ma sono contentissimo di questa vittoria - ha detto Oliveira - Ogni volta sul bagnato mi sento molto veloce, appena è iniziata la pioggia ho pensato subito al successo in Indonesia, ma sono rimasto concentrato e ho pensato da subito a non fare errori. Sono felice del risultato". Per il portoghese si tratta della seconda vittoria in stagione e quinta assoluta in Moto Gp.