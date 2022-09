MotoGp, Gp Giappone: vince Miller. Video highlights della gara

L'australiano Jack Miller ha vinto il Gp del Giappone a Motegi, per la Classe MotoGP . Sul podio con lui il sudafricano Brad Binder (Ktm), secondo, e lo spagnolo Jorge Martín (Ducati), terzo. L'altro spagnolo Marc Marquez (Honda), che era partito in pole dopo un periodo di stop, si è piazzato in quarta posizione. Primo degli italiani Luca Marini (Ducati), che ha ottenuto la sesta piazza. Francesco Bagnaia è scivolato all’ultimo giro, mentre si preparava ad attaccare l'ottava posizione del francese Fabio Quartararo (Yamaha), campione del mondo in carica e leader della classifica. Il torinese è poi tornato ai box senza conseguenze ma la corsa per il Mondiale si complica.

La cronaca della gara

Il pole-man Marc Marquez durante il warm up prima della gara è scivolato in una curva ma si è subito rialzato ed è potuto partire in testa dalla griglia. Durante il giro di ricognizione problemi per Aleix Espargaró: è costretto a tornare al box e cambiare moto, partendo poi dall’ultima posizione. Alla partenza il migliore è Martin, dopo qualche giro però si mette in testa Miller, che va in fuga. Intanto dietro comincia la rimonta di Bastianini e Bagnaia. Al giro 11 la Suzuki di Tsuda prende fuoco: il pilota giapponese riesce ad allontanarsi per evitare ustioni. Mentre Miller va a vincere in solitaria, all’ultimo giro c’è la clamorosa caduta di Bagnaia che stava provando a superare il rivale per il Mondiale Quartararo in ottava posizione.

La classifica del Mondiale

Con la caduta all'ultimo giro in Giappone, Bagnaia vede aumentare il proprio distacco dal leader Quartararo a 18 punti (erano 10 prima di Motegi), quando mancano quattro gare al termine del Mondiale. Il francese ha chiuso la gara in ottava posizione. Aleix Espargaró arriva 16esimo sul traguardo e lo spagnolo adesso ha un distacco di 25 punti da Quartararo. Bastianini mantiene la quarta posizione nella classifica del Mondiale, a 49 punti dal francese della Yamaha.