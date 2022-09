MotoGp, qualifiche GP Giappone: Marc Marquez in pole position

Il pilota della Honda partirà di nuovo davanti a tutti, oltre mille giorni dopo l’ultima volta. Era accaduto proprio sul circuito di Motegi, nel 2019. In prima fila con lui anche Zarco e Binder. Il leader del mondiale Quartararo partirà nono, Bagnaia dodicesimo, Bastianini 15esimo

Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP del Giappone, classe MotoGP . Il pilota Honda domani partirà in prima fila insieme alla Ducati del francese Johann Zarco e la KTM del sudafricano Brad Binder. Il pilota spagnolo ha ritrovato una pole 1.071 giorni dopo l’ultima volta. E ci riesce proprio sul circuito di Motegi, dove aveva ottenuto l'ultima, nel 2019. Al termine della Q2, disputata su asfalto bagnato, Fabio Quartararo, leader del mondiale partirà nono, Francesco Bagnaia (che lo segue a -10 punti), dodicesimo. Quindicesimo al via Enea Bastianini, caduto durante la Q1.

Qualifiche ritardate dalla pioggia

vedi anche

MotoGp, Gp Aragón: vince Bastianini. Video highlights della gara

Le qualifiche della MotoGP per la gara del Giappone MotoGP sono state ritardate di alcune ore a causa della pioggia sul circuito di Motegi, colpito da un tifone. Nelle prove libere di venerdì, Quartararo, Jack Miller, Francesco Bagnaia e Aleix Espargaro hanno tutti ottenuto ottimi tempi. Marquez aveva fatto segnare il sesto tempo. ”Non corriamo su questa pista dal 2019, le frenate qui sono molto impegnative e serve trovare il bilanciamento migliore, per via dei trasferimenti di carico - ha spiegato Bagnaia.