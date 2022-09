MotoGp, Gp Aragón: vince Bastianini. Video highlights della gara

Doppietta italiana in Spagna al termine di un duello appassionante: vince il pilota della Ducati team Gresini che ha sorpassato il rivale (su Ducati ufficiale) a poche curve dal traguardo. Terzo Aleix Espargaró su Aprilia. Alla partenza caduta e ritiro per Quartararo e Marquez. Nella classifica mondiale il francese ha solo 10 punti di vantaggio su Pecco, quando mancano cinque gare alla fine

Enea Bastianini ha vinto il GP di Aragón, classe MotoGP , davanti a Francesco Bagnaia e Aleix Espargaró. La vittoria è arrivata al fotofinish, dopo un bellissimo duello finale tra i due piloti italiani. La Ducati festeggia la doppietta sul podio: per Bastianini (su Ducati team Gresini Racing) è la quarta vittoria in stagione. Pecco Bagnaia 8su Ducati ufficiale) con il secondo posto recupera comunque parte dello svantaggio sul leader della classifica mondiale Fabio Quartararo rimasto a zero punti. Al quarto posto chiude Binder, seguito da Miller, Martin e Luca Marini, decimo Bezzecchi.

La cronaca della gara

vedi anche

MotoGp, Gp Aragon: Bagnaia pole davanti a Miller e Bastianini. VIDEO

Si parte subito con un colpo di scena: Fabio Quartararo, leader del Mondiale, è costretto al ritiro dopo essere caduto per aver tamponato Marc Marquez. Il pilota della Yamaha è finito a terra ma si è subito rialzato ed è tornato ai box in sella ad un ciclomotore. Anche Marquez, con la Honda danneggiata, è stato costretto a fermarsi. Il poleman Bagnaia prova ad andarsene da solo con la Ducati ufficiale ma dopo qualche giro alle sue spalle si mette Enea Bastianini. I due vanno in fuga. Nel finale è lotta serrata tra i due piloti Ducati, come a Misano. Alla fine Bastianini riesce nel sorpasso a poche curve dal traguardo e vince.

La classifica mondiale

Pecco Bagnaia con il secondo posto di oggi ha recuperato altri 20 punti sul leader mondiale Quartararo, oggi caduto. Adesso il pilota italiano ha solo 10 punti di distanza dal leader della classifica iridata, con 5 gare ancora da correre. Tutto aperto dunque per la lotta al mondiale. Intanto però la Ducati ha vinto aritmeticamente il titolo costruttori.