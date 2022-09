MotoGp, Gp Aragon: Bagnaia pole davanti a Miller e Bastianini. VIDEO

Dominio Ducati nelle prove del Gp di Aragon con "Pecco" Bagnaia che ottiene la pole. Alle spalle dell'azzurro il compagno di squadra Jack Miller, completa la prima fila la Ducati del Team Gresini di Enea Bastianini. Ottimo quarto tempo per l'Aprilia di Aleix Espargaro, mentre il leader del mondiale Fabio Quartararo non va oltre il sesto crono con la Yamaha

Terminano con il dominio della Ducati le qualifiche del Gp di Aragon. Tre piloti della scuderia italiana, infatti, si sono aggiudicati i primi tre posti nella griglia di partenza della gara di domani, in Spagna. La pole è di Francesco “Pecco” Bagnaia che ha conquistato la vetta con il crono di 1.46.069, nuovo record della pista. Secondo posto per Jack Miller a +0.090, terzo, infine, per Enea Bastianini a +0.244. L’ordine di partenza vede poi, in rapida successione, Aleix Espargarò, Joan Zarco e il campione del mondo Fabio Quartararo, sesto davanti a Bezzecchi, Martin, Rins e Binder. Il rientrante Marquez partirà tredicesimo, davanti a Marini e Di Giannantonio. Solo sedicesimo Maverick Vinales. Per Bagnaia è la quinta pole position in questa stagione.