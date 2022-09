MotoGp, Gp San Marino: a Misano vince Bagnaia

Il pilota Ducati vince il quarto Gran premio consecutivo al termine di uno spettacolare duello con Enea Bastianini. “Pecco” ha resistito agli attacchi del pilota del team Gresini e ha chiuso la gara con un vantaggio di soli 34 millesimi. Terzo Maverick Viñales su Aprilia ascolta articolo Condividi

Alla fine è stato Francesco Bagnaia a spuntarla nel Gran premio di San Marino. Sul circuito di Misano è andato in scena il duello tutto italiano tra lui ed Enea Bastianini. Bagnaia era inizialmente secondo nella pole position tutta Ducati, guidata da Jack Miller (18esimo) e con Marco Bezzecchi al terzo posto (17esimo) ma il piemontese è partito con tre posizioni di penalità per aver ostacolato Alex Marquez nelle qualifiche. Terzo Maverick Viñales su Aprilia, quarta la Ducati non ufficiale di Luca Marini. Solo quinta la Yamaha del leader del Mondiale, Fabio Quartararo. Quarta vittoria consecutiva, dunque, per "Pecco" Bagnaia, arrivato appena 34 millesimi davanti al connazionale del team Gresini. Con la vittoria di oggi, supera Aleix Espargaró e sale al secondo posto del Mondiale con 181 punti: adesso il pilota Ducati ha un distacco di 30 punti dal leader della classifica Quartararo. Bagnaia diventa il primo pilota della storia Ducati a vincere 4 gare di fila.

Un duello sensazionale leggi anche MotoGP, GP Misano: pole Miller, Bagnaia partirà quinto Negli ultimi giri del circuito i due piloti italiani (futuri compagni di squadra) hanno dato vita a un duello sensazionale, correndo uno di fila all'altro a meno di due decimi di distanza, quasi sincronizzati nei movimenti. Bagnaia e Bastianini hanno spinto a un ritmo forsennato, staccando il resto del gruppo e giocandosi la vittoria del Gp: Bagnaia è stato bravo a resistere agli attacchi di Bastianini, che ha provato ad affondare sulle staccate, e nonostante una sbavatura nell’ultima curva è riuscito a finire la gara davanti a tutti.

Il racconto della gara vedi anche MotoGp, Gp Austria: vince Bagnaia. Video highlights della gara Bagnaia è partito a fionda e ha guadagnato subito due posizioni, mettendosi immediatamente a caccia di Bastianini e Miller, con l'australiano che cadendo nel corso del secondo giro ha rovinato quanto fatto nel weekend. "Pecco", scatenato, si è preso la testa della corsa attaccando Bastianini, superato anche da Viñales e insidiato da Marini. Leggermente più staccato e più in difficoltà il leader del mondiale Quartararo, mentre Aleix Espargaró non ha mai dato la sensazione di avere ritmo. Per un po’ la lotta è stata tra Bagnaia e Viñales, ma lo spagnolo dal 20esimo giro ha mollato la presa e Bastianini ne ha approfittato per riprendersi il secondo posto e mettersi all'inseguimento del futuro compagno di squadra. Gli ultimi giri sono da fiato sospeso, Bastianini ci ha provato fino alla fine guidando al limite, ma "Pecco" si è difeso con autorità e ha messo in tasca un altro successo pesantissimo.

L'ultima di Dovizioso Menzione speciale per Andrea Dovizioso: il pilota del team Yamaha WithU ha corso oggi la sua ultima gara in MotoGp, chiudendo in 12esima posizione. Il campione emiliano, in MotoGp dal 2008, ha corso in carriera 345 gare, vincendone 24. In bacheca vanta un mondiale 125 e tre secondi posti in MotoGp.