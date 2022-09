MotoGP, GP Misano: pole Miller, Bagnaia partirà quinto

Qualifica condizionata dalla pioggia e dall’asfalto bagnato. Il pilota della Ducati ha preceduto il compagno di squadra Bagnaia ed Enea Bastianini. Pecco partirà però 5° a causa della penalità di 3 posizioni in griglia. La gara della MotoGP domani alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in diretta su TV8 e in streaming su NOW

Dopo le qualifiche della MotoGP a Misano, sotto la pioggia, arriva la pole per Jack Miller: il pilota della Ducati ha chiuso con il tempo di 1:31.899, precedendo il compagno di squadra Bagnaia ed Enea Bastianini. Pecco partirà però 5° per via della penalità di 3 posizioni in griglia dopo una manovra 'pericolosa' nel corso delle FP1. Quarto Bezzecchi, quinto Vinales su Aprilia, sesto Zarco e settimo Marini. Ottavo Quartararo. La gara della MotoGP domani alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in diretta su TV8 e in streaming su NOW.