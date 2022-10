MotoGp, qualifiche GP Thailandia: Marco Bezzecchi in pole. VIDEO

Il pilota 23enne ha ottenuto la sua prima pole nella classe regina. Sul circuito di Buriram, secondo tempo per Jorge Martin e terzo per Francesco Bagnaia. Il leader del mondiale, Fabio Quartararo, apre la seconda fila. Il Gp della Thailandia, 17esima prova della stagione MotoGp 2022, è in programma domenica 2 ottobre alle 10, in diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW