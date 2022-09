F1, nel 2021 la Red Bull potrebbe aver sforato il budget cup

Alla vigilia del weekend di Singapore, una notizia scuote il mondo della F1 . Quella della presunta violazione del budget cap da parte della Red Bull, in riferimento alla scorsa stagione sportiva. La Fia, come riferisce anche Sky Sport , sarà impegnata in una serie di verifiche nel rendiconto ordinario e le valutazioni conclusive dovrebbero pervenire nel corso della prossima settimana.

Una presunta violazione del budget cap per la stagione 2021

La Red Bull, che proprio a Singapore potrebbe vedere Max Verstappen laurearsi campione assoluto, si troverebbe, dunque, a dover fare i conti con quella che, al momento, è una presunta violazione del budget cap per la stagione 2021. Sostanzialmente, la Red Bull avrebbe speso più di quanto previsto dal regolamento della Formula 1 per avere la meglio nella lotta contro la Mercedes, di fatto poi avvenuta nel convulso ultimo GP stagionale, quello di Abu Dhabi. In base a quanto dichiarato da un portavoce della Fia, la stessa Federazione “sta attualmente valutando dei dati finanziari 2021 presentati da tutti i team di Formula 1. Le presunte violazioni del regolamento finanziario, se del caso, saranno trattate secondo il processo formale stabilito nel regolamento”.

I possibili rischi all'orizzonte

Cosa rischia, sostanzialmente, la scuderia? Attualmente sono due le strade possibili. O una pesante multa con possibili ricadute sulla prossima stagione o una sottrazione di punti, sempre considerando il fatto che il rendiconto della Fia riguardano il campionato scorso e non quello attualmente in corso. In attesa delle valutazioni sul tema, intanto, Mercedes e Ferrari si trovano unite perché entrambe ritengono di aver subito un torto dalla situazione.