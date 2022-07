F1, Sebastian Vettel ha annunciato il ritiro a fine stagione

Sebastian Vettel, vincitore di quattro titoli mondiali in Formula 1 , ha annunciato il ritiro a fine stagione dopo 15 anni di gare e trionfi. Lo ha fatto con un video su Instagram, in un account appena creato. Il tedesco, 35 anni, è stato campione del mondo nel 2010, 2011, 2012 e 2013, sempre al volante della Red Bull. Vincitore di 53 Gran Premi, è secondo solo al britannico Lewis Hamilton (103) e al suo connazionale Michael Schumacher (91). Dopo essere passato alla Ferrari dal 2015 al 2020, è arrivato all'Aston Martin nel 2021, senza aver ottenuto vittorie, finora. Vettel continuerà a gareggiaren fino all'ultimo Gran Premio, quello di Abu Dhabi, che sarà il suo 300esimo.

L'addio per dedicare tempo alla famiglia e all'attivismo sul clima

vedi anche

F1, Gp Francia: Verstappen vince, poi Hamilton e Russel. VIDEO

Il pilota tedesco ex Ferrari ha spiegato che l'automobilismo è una grande passione ma non lo definisce "come persona" anche perché ha degli aspetti che ha "imparato a odiare". Dietro la decisione c'è la volontà di dedicare più tempo alla moglie e ai tre figli e probabilmente il suo convinto impegno per la lotta ai cambiamenti climatici. A maggio, rispondendo a una domanda se non si sentisse ipocrita nel professarsi ambientalista nel circo super inquinante della Formula 1, Vettel aveva risposto: "Questa è una domanda che mi pongo ogni giorno e non sono un santo".