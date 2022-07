15/15 ©Ansa

Il Gp d’Austria è stato vinto dall’altro ferrarista Charles Leclerc. Se la power unit di Sainz non fosse andata in fiamme, la Rossa avrebbe potuto cogliere una clamorosa doppietta: in quel momento - durante il 57esimo giro - lo spagnolo era terzo, impegnato nell'inseguimento di Verstappen a cui stava recuperando decimi su decimi