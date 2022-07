F1, Gp Austria: Verstappen vince Sprint race e partirà in pole. VIDEO

Il pilota della Red Bull, sul circuito di casa della sua scuderia, ha vinto la prova di 100 km di Spielberg: ha guadagnato altri 8 punti in classifica e partirà in prima fila nel Gran premio. Dietro di lui sono arrivate le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il Gp d’Austria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1, domenica sarà in diretta dalle 15 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

Max Verstappen (Red Bull) partirà in pole position nel Gp d’Austria, in programma domani - domenica 10 luglio - alle 15. Il pilota olandese ha infatti vinto la Sprint Race di Spielberg, che ha definito la griglia di partenza del Gran premio che si correrà al Red Bull Ring. Grazie a questa vittoria sul circuito di casa della sua scuderia, Verstappen ha anche guadagnato altri 8 punti in classifica. Dietro di lui sono arrivate le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il Gp d’Austria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1, sarà in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno.