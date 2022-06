Formula 1, Gp Canada: a Montreal vince Verstappen davanti a Sainz

Il pilota olandese della Red Bull trionfa nel nono Gran premio della stagione. Sul podio con lui la Ferrari di Sainz e la Mercedes di Lewis Hamilton. L’altra Rossa di Charles Leclerc chiude quinta, dopo una grande rimonta: il monegasco partiva in fondo alla griglia per alcune penalità

La cronaca della gara

Alla partenza buono spunto di Verstappen che inizia subito a dare un ritmo fortissimo alla gara. Al terzo giro Sainz supera Alonso e si mette in seconda posizione. Nelle retrovie intanto inizia la rimonta di Leclerc: al settimo giro è già salito in 15esima posizione. Colpo di scena al giro 9 con la Red Bull di Perez che si ferma: il messicano è costretto al ritiro. Dopo una girandola di pit stop Verstappen è primo, con Sainz alle sue spalle. Al terzo posto sale invece Hamilton. Da dietro Leclerc continua la sua incredibile rimonta e a metà gara è sesto. Dopo una sosta prolungata ai box è però rientrato 12esimo. A venti giri dal termine entra la safety car per un incidente di Tsunoda: Sainz va ai box e Verstappen si riprende la prima posizione che aveva perso per il suo pit stop. Leclerc sale fino alla quinta posizione mentre davanti è duello Verstappen-Sainz: la spunta l’olandese che festeggia con una vittoria la sua gara numero 150 in carriera.