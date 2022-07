F1, Gp Austria: Leclerc vince, poi Verstappen e Hamilton. Fuori Sainz

Il monegasco della Ferrari ha trionfato nell’undicesima prova del Mondiale, sul circuito di casa dei rivali della Red Bull. Grazie a questa vittoria, scavalca Perez (ritirato) e risale in seconda posizione nel Mondiale piloti: è a quota 170, con un distacco di 38 punti da Verstappen. Si è ritirato l’altro ferrarista: rottura del motore durante il 57esimo giro

A partire in pole nel Gp d’Austria, che si corre sul circuito di casa della Red Bull, è stato Verstappen, che ieri ha vinto la Sprint Race di Spielberg. Dietro di lui sono scattate le due Ferrari di Leclerc e Sainz. Il pilota olandese ha iniziato bene la gara, conservando la prima posizione e tenendo dietro le Rosse. Nel primo giro, contatto tra la Mercedes di Russell e la Red Bull di Perez, con quest’ultimo poi costretto al ritiro. Dopo i primi pit-stop per il cambio gomme di tutti i piloti di testa, Verstappen guidava ancora la corsa. A metà gara, al giro numero 33, Leclerc lo ha raggiunto e con il Drs ha realizzato il sorpasso e si è portato in testa alla gara. Terzo Sainz. Il pilota spagnolo della Ferrari ha dovuto abbandonare la corsa durante il giro numero 57, mentre tentava l'attacco alla seconda posizione: rottura del motore, con la sua Ferrari che si è fermata con il fuoco che fuoriusciva dal cofano. Il pilota è uscito dalla monoposto senza problemi. La gara è poi finita con Leclerc primo, Verstappen secondo e Hamilton terzo. Dietro di loro, a punti anche Russell, Ocon, Mick Schumacher, Norris, Magnussen, Ricciardo e Alonso.