F1, a Monza trionfa Verstappen: gli highlights della gara. VIDEO

Max Verstappen domina il Gp d’Italia di F1, conquistando a Monza la quinta vittoria consecutiva nel mondiale di Formula 1 (LE FOTO DELLA GARA). Sul podio, accanto al pilota della Red Bull, Charles Leclerc secondo con la Ferrari e George Russell, terzo con la Mercedes. Quarto posto per l'altra Rossa di Carlos Sainz, partito dalla penultima fila. La corsa si è chiusa in regime di safety car, per un guasto alla McLaren di Daniel Ricciardo, tra i fischi del pubblico. Per l'olandese è la trentesima vittoria in carriera e un'ulteriore spinta verso la conferma come campione del mondo, ma la gara è stata rovinata nel finale dalle scelte della Federazione sulla gestione della safety car. Nel 'trenino' finale, Lewis Hamilton ha superato il traguardo al quinto posto, seguito da Sergio Perez (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Nick De Vries (Williams) e Zhou (Alfa Romeo), decimo.