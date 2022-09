F1, Mattarella visita i box Ferrari a Monza: la foto col tricolore

Sport

Max Verstappen vince il Gran Premio di Formula 1 di Monza , battendo Leclerc che arriva secondo. Terzo Russell, che precede Sainz, autore di una strepitosa rimonta. La gara è terminata in regime di safety car per un incidente di Ricciardo a 5 giri dalla fine

Verstappen -partito settimo per una penalità- conquista così a Monza la quinta vittoria consecutiva nel mondiale di Formula 1. Nella foto, la partenza della gara

"Ci ho messo un po' ma finalmente sono riuscito a salire su un podio importante come Monza. Nel complesso per noi è stata un'ottima giornata, anche se non siamo riusciti a ripartire nel finale dopo la safety car", ha detto Verstappen