È iniziato alle 15 il Gran Premio di Formula 1 di Monza che ha visto partire in pole position Charles Leclerc (Ferrari, in foto). Verstappen ora è in testa davanti proprio a Leclerc, con il monegasco che ha gomma rossa nuova per provare a vincere. La gara live oggi su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

