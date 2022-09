Juventus-Salernitana 2-2: video e highlights della partita di Serie A

Nel posticipo della sesta giornata di campionato disputato all'Allianz Stadium di Torino va in scena un match ricco di emozioni con i campani in doppio vantaggio nel primo tempo grazie a Candreva e Piatek. Nella ripresa Bremer accorcia per i bianconeri, poi in pieno recupero Bonucci sigla il pari. Poco dopo annullato il 3-2 realizzato da Milik. Quattro espulsi in un finale convulso

La cronaca della partita

È la Salernitana ad andare in vantaggio dopo una fase di studio. Al 18esimo minuto Mazzocchi mette una palla in mezzo e Candreva appoggia in rete da pochi passi. Al minuto 39 viene annullato un gol a Vlahovic per fuorigioco del serbo. Nel recupero del primo tempo, un tocco di mano di Bremer in area viene punito con un rigore dopo un controllo all'on field review. Dal dischetto va Piatek che non sbaglia e raddoppia per gli ospiti. A inizio ripresa, la Juve accorcia con Bremer, di testa su cross di Kostic. Nel recupero viene fischiato un rigore ai bianconeri per un fallo su Alex Sandro. Dagli 11 metri va Bonucci, che si fa respingere il penalty da Sepe, ma segna poi sulla ribattuta che vale il pari. Passa solo un minuto e Milik firma di testa il sorpasso Juve. Ma il Var cancella la gioia del polacco per un fuorigioco del compagno Bonucci. L'attaccante però nel mentre si era fatto espellere per l'esultanza. E poco dopo vengono espulsi anche Cuadrado, Fazio e Allegri, in un finale nervosissimo. Alla fine le due squadre si prendono un punto a testa.